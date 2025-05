Fête de la vigne et du vin au Domaine Tour Campanets – Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade, 31 mai 2025 07:00, Le Puy-Sainte-Réparade.

Bouches-du-Rhône

Fête de la vigne et du vin au Domaine Tour Campanets Samedi 31 mai 2025. Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

a l’occasion de la Fête de la vigne et du vin, le Domaine Tour Campanets propose « Vignes en forme » pour profiter des vignes et de la foret entre amis , en famille.

De 10h à 18h

● Le matin Le Cours de Pilates Millésime Zen Le Cours de Fitness Energie millésimée

● Toute la journée Parcours des 5 sens à travers forêts et vignes



Foodtrucks, bar à vins et bar à gâteaux. .

Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

s part of the Fête de la vigne et du vin, Domaine Tour Campanets is offering « Vignes en forme », an opportunity to enjoy the vines and the forest with friends and family.

German :

nlässlich des Festes der Reben und des Weins bietet die Domaine Tour Campanets « Vignes en forme » an, um mit Freunden und Familie die Weinberge und den Wald zu genießen.

Italiano :

el quadro della Fête de la vigne et du vin, il Domaine Tour Campanets propone « Vignes en forme », un’occasione per godersi la vigna e il bosco con gli amici e la famiglia.

Espanol :

n el marco de la Fiesta de la viña y el vino, el Domaine Tour Campanets ofrece « Vignes en forme », una oportunidad para disfrutar de las viñas y el bosque con amigos y familia.

L’événement Fête de la vigne et du vin au Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence