Cascastel-des-Corbières

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN

748 avenue André Cournède Cascastel-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les Maitres Vignerons de Cascatel vous convient pour une journée de fête !

Au programme

Marché de producteurs et d’artisans locaux

fruits, légumes, tapas, charcuteries

Créations faites main

Restauration sur place

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748 avenue André Cournède Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 45 51 38 info@cascastel.com

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English :

The Maitres Vignerons de Cascatel invite you to a day of celebration!

On the program:

Local producers’ and craftsmen’s market

fruit, vegetables, tapas, charcuterie

Handmade creations

Catering on site

L’événement FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois