FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières
FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières samedi 16 mai 2026.
Cascastel-des-Corbières
FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
748 avenue André Cournède Cascastel-des-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les Maitres Vignerons de Cascatel vous convient pour une journée de fête !
Au programme
Marché de producteurs et d’artisans locaux
fruits, légumes, tapas, charcuteries
Créations faites main
Restauration sur place
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748 avenue André Cournède Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 45 51 38 info@cascastel.com
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English :
The Maitres Vignerons de Cascatel invite you to a day of celebration!
On the program:
Local producers’ and craftsmen’s market
fruit, vegetables, tapas, charcuterie
Handmade creations
Catering on site
L’événement FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois