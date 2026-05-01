Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières samedi 16 mai 2026.

Adresse : 748 avenue André Cournède

Ville : 11360 Cascastel-des-Corbières

Département : Aude

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cascastel-des-Corbières

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN

748 avenue André Cournède Cascastel-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Les Maitres Vignerons de Cascatel vous convient pour une journée de fête !

Au programme
Marché de producteurs et d’artisans locaux
fruits, légumes, tapas, charcuteries
Créations faites main
Restauration sur place
  .

748 avenue André Cournède Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 45 51 38  info@cascastel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maitres Vignerons de Cascatel invite you to a day of celebration!

On the program:
Local producers’ and craftsmen’s market
fruit, vegetables, tapas, charcuterie
Handmade creations
Catering on site

L’événement FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN Cascastel-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois