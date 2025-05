Fête de la Vigne et du Vin – Domaine de Valdition Orgon, 31 mai 2025 10:00, Orgon.

Bouches-du-Rhône

Fête de la Vigne et du Vin Samedi 31 mai 2025 de 10h à 19h. Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 19:00:00

2025-05-31

Fête de la Vigne et du Vin au Domaine de Valdition.

Rendez-vous le samedi 31 mai pour la fête annuelle de la Vigne & du Vin.



Animations de 10h à 19h

Dégustations de nos vins et nos huiles d’olives biologiques, balades en calèches, présence des moutons et du berger.



Restauration possible sur place sur réservation obligatoire jusqu’au lundi 26 mai avec un menu unique Paëlla, tarte aux fraises, eau, café, verre de vin offert. .

Domaine de Valdition Chemin de Valdition

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 08 12 valdition@valdition.com

English :

Fête de la Vigne et du Vin at Domaine de Valdition.

German :

Fest der Reben und des Weins auf der Domaine de Valdition.

Italiano :

Festa della vite e del vino al Domaine de Valdition.

Espanol :

Fiesta de la Viña y el Vino en el Domaine de Valdition.

