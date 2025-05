Fête de la vigne et du vin – Les vignerons du Mont Sainte-Victoire Puyloubier, 31 mai 2025 07:00, Puyloubier.

Bouches-du-Rhône

Fête de la vigne et du vin Samedi 31 mai 2025 à 18h. Les vignerons du Mont Sainte-Victoire 63 avenue d’Aix Puyloubier Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31 18:00:00

2025-05-31

Venez célébrer la vigne, le vin et la convivialité lors d’une journée inoubliable !

AU PROGRAMME



Marché de producteurs Produits du terroir

Bar à cocktail

Sentier des vignerons Profitez en pour parcourir notre vignoble

Jeux des arômes & dégustations Pour petits et grands

Visite de la cave Découvrez les secrets de fabrication de nos vins

Méchoui Un festin gourmand et convivial méchoui, buffet de desserts & boissons comprises

Tombola Tentez votre chance et remportez de superbes lots

Ambiance festive garantie ! Ne manquez pas cet évènement qui ravira tous les amoureux du vin et du terroir. ✨ .

Les vignerons du Mont Sainte-Victoire 63 avenue d’Aix

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 accueil@vigneronsmsv.fr

English :

Come and celebrate vines, wine and conviviality on an unforgettable day!

German :

Feiern Sie an einem unvergesslichen Tag die Reben, den Wein und die Geselligkeit!

Italiano :

Venite a festeggiare la vite, il vino e la convivialità in una giornata indimenticabile!

Espanol :

Venga a celebrar la viña, el vino y la convivencia en una jornada inolvidable

L’événement Fête de la vigne et du vin Puyloubier a été mis à jour le 2025-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence