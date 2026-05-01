Fête de la Vigne et du Vin Hostellerie des Vins de Rognes Rognes

Rognes

Fête de la Vigne et du Vin

Samedi 16 mai 2026 de 9h à 19h. Hostellerie des Vins de Rognes Chemins de Brés Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Profitez d’une journée conviviale en plein air dans une ambiance festive et chaleureuse !

Au programme guinguette, musique live, foodtrucks et exposition de matériaux et objets viticoles mettant à l’honneur le patrimoine de la vigne.



Un moment de partage et de découverte au cœur d’un cadre champêtre ! .

Hostellerie des Vins de Rognes Chemins de Brés Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 92 73 caveaudevente@hvrognes.com

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English :

Enjoy a convivial day outdoors in a warm, festive atmosphere!

L’événement Fête de la Vigne et du Vin Rognes a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme