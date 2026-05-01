Fête de la Vigne et du Vin Hostellerie des Vins de Rognes Rognes
Fête de la Vigne et du Vin Hostellerie des Vins de Rognes Rognes samedi 16 mai 2026.
Rognes
Fête de la Vigne et du Vin
Samedi 16 mai 2026 de 9h à 19h. Hostellerie des Vins de Rognes Chemins de Brés Rognes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Profitez d’une journée conviviale en plein air dans une ambiance festive et chaleureuse !
Au programme guinguette, musique live, foodtrucks et exposition de matériaux et objets viticoles mettant à l’honneur le patrimoine de la vigne.
Un moment de partage et de découverte au cœur d’un cadre champêtre ! .
Hostellerie des Vins de Rognes Chemins de Brés Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 92 73 caveaudevente@hvrognes.com
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English :
Enjoy a convivial day outdoors in a warm, festive atmosphere!
L’événement Fête de la Vigne et du Vin Rognes a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme
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