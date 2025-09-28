Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte Guerny

Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte Guerny dimanche 28 septembre 2025.

Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte

37 rue de Sorbiers Guerny Eure

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-28

Co-organisée par le Syndicat Mixte de la Voie verte, la Communauté de communes du Vexin Normand et Nouvelle Normandie.

Des animations gratuites toute la journée

– De 8h30 à 9h petit-déjeuner à Gasny,

– De 8h45 à 10h30 petit-déjeuner à Gisancourt,

– De 9h à 10h30 boucle cycliste, randonnée vélo et course à pied

des élus et des usager

Départ 9h randonnée vélo et course à pied Gasny/Berthenonville/Gisancourt,

Départ 9h30 boucle Gisancourt/Berthenonville/Gisancourt.

– De 10h à 11h30 randonnée pédestre (départ Gisancourt vers Dangu) encadrée par l’Entente

Gisorsienne.

– De 11h à 11h30 confection de bannières pour le défilé des équipes et premier défi de l’intervillages,

– De 11h30 à 12h début des défis intervillages en musique avec la Batucada « Quiz géant intellectuel “,

– De 12h à 13h démonstration des Chearleed’Eure

– De 13h30 à 13h45 défilé des équipes avec les bannières accompagné de la Batucada,

– De 13h45 à 14h échauffement collectif,

– De 14h à 17h intervillages, 7 défis peu sportifs

Mini-golf / tir à la corde / vélo battle / rugby touch bérêt / cornhole / basket / pétanque.

– De 15h à 15h30 démonstration des Chearleed’Eure

– À 17h remise des prix

– De 17h15 à 17h30 nettoyage (ramassage des déchets avec remise de cadeaux).

Toute la journée

– Stand de l’office de tourisme du Vexin Normand et de la marque de territoire,

– Stand de l’office de tourisme de Seine Normandie Agglomération,

– Stand de la piscine Aquavexin,

– Animations SYGOM (initiation au recyclage et au compostage parmi d’autres animations),

– Espace ludique (jeux en bois, coin lecture avec transat, grands jeux ) animé par la Cdc du Vexin Normand,

– Jeu d’échecs géant,

– Prêt de vélos par Sport 2000 (contre pièce d’identité),

– Vélo battle,

– 7 structures gonflables pour petits et grands,

– Déambulation de l’animation musicale (La Batucada)

– Marché artisanal organisé par la Foire à la Ripaille.

Grand espace bien-être

– Massage sur chaise (pré-inscription sur place),

– Réflexologie plantaire (pré-inscription sur place),

– Plusieurs ateliers de sophrologie de 30 minutes (sophro balade de 11h à 11h45 et de 15h à 15h45),

– Pilates 3 séances de 30 minutes (à 14h, 15h et 16h).

Deux restaurations payantes seront présentes

– Association AFL2G barbecue, frites, saucisses de poulet, brochettes de poulet marinées. Précommande fortement recommandée au 06 25 42 66 95.

– Food’ Andelle galettes sucrées et salées.

N’oubliez pas d’inscrire votre équipe (formulaire d’inscription en PJ).

Parking gratuit. .

37 rue de Sorbiers Guerny 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

English : Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte

