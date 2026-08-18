Informations pratiques

Guerny

Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte

37 rue de Sorbiers Guerny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:45:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-04

La Fête de la Voie Verte revient pour une journée d’animations, de rires et de compétition.

En équipe de 4, venez vous affronter sur des défis sportifs, des jeux d’adresse, des épreuves de réflexion et des quiz de culture générale. Représentez votre famille, vos amis, votre commune ou même votre association. .

37 rue de Sorbiers Guerny 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

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English : Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte

L’événement Fête de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte Guerny a été mis à jour le 2026-08-18 par Vexin Normand Tourisme