Fête de la voiture ancienne – Octeville-sur-Mer 15 juin 2025 09:20

Seine-Maritime

Fête de la voiture ancienne Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-06-15 09:20:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Passionnés de belles mécaniques et curieux de tout âge sont invités à remonter le temps à l’occasion de la Fête de la Voiture Ancienne à Octeville-sur-Mer ! Une sélection de véhicules de collection, soigneusement entretenus par leurs propriétaires, fera revivre l’élégance et le charme des automobiles d’antan. Une journée placée sous le signe de la passion, du patrimoine automobile et de la bonne humeur, à ne pas manquer !

Au programme

– Rendez vous à 8h30 sur le parking Pierre Leprévost , avenue Michel Adam

– Remise du programme et plaque de rallye

– Café d’accueil

– 10h départ pour une promenade dans les environs

– 12h appéritif suivi du repas

– 14h :Introduction musicale par l’Orchestre » New Chocolate Dandies »

– 14h15 Exposition des véhicules sur le parking et pour ceux qui le souhaitent , présentation du Véhicule et de l’equipage en tenus d’epoque

– 17h30 Remise de coupes suivi d’un concert et du pot de départ

Avenue Michel Adam

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 44 80 55 la.roue.en.bois@gmail.com

English : Fête de la voiture ancienne

Car enthusiasts and the curious of all ages are invited to step back in time at the Fête de la Voiture Ancienne in Octeville-sur-Mer! A selection of classic vehicles, carefully maintained by their owners, will bring back to life the elegance and charm of automobiles of yesteryear. A day of passion, automotive heritage and good humor, not to be missed!

Program:

– Meet at 8:30 a.m. in the Pierre Leprévost parking lot, avenue Michel Adam

– Presentation of program and rally plaque

– Welcome coffee

– 10 a.m.: departure for a walk in the surrounding area

– 12pm: appetizer followed by lunch

– 2pm: Musical introduction by the « New Chocolate Dandies » Orchestra

– 2.15pm: Vehicle display in the parking lot and, for those who wish, presentation of the vehicle and crew in period costume

– 5:30 p.m. Prize-giving followed by concert and farewell drink

German :

Die Fête de la Voiture Ancienne in Octeville-sur-Mer lädt Liebhaber schöner Mechanik und Neugierige jeden Alters dazu ein, die Zeit zurückzudrehen! Eine Auswahl an Oldtimern, die von ihren Besitzern sorgfältig gepflegt werden, lässt die Eleganz und den Charme der Automobile vergangener Zeiten wieder aufleben. Ein Tag im Zeichen der Leidenschaft, des automobilen Erbes und der guten Laune, den Sie nicht verpassen sollten!

Auf dem Programm stehen:

– Treffpunkt um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz Pierre Leprévost , avenue Michel Adam

– Aushändigung des Programms und der Rallye-Plakette

– Kaffee zur Begrüßung

– 10 Uhr: Start zu einem Spaziergang in der Umgebung

– 12h Apperitiv, gefolgt von einer Mahlzeit

– 14 Uhr: Musikalische Einführung durch das Orchester « New Chocolate Dandies »

– 14.15 Uhr: Ausstellung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz und für diejenigen, die es wünschen, Präsentation des Fahrzeugs und der Besatzung in historischen Anzügen

– 17.30 Uhr: Pokalverleihung mit anschließendem Konzert und Abschiedsdrink

Italiano :

Gli appassionati di auto e i curiosi di tutte le età sono invitati a fare un salto indietro nel tempo alla Fête de la Voiture Ancienne di Octeville-sur-Mer! Una selezione di veicoli d’epoca, accuratamente mantenuti dai loro proprietari, riporterà in vita l’eleganza e il fascino delle auto di un tempo. Una giornata all’insegna della passione, del patrimonio motoristico e del buon umore, da non perdere!

In programma:

– Ritrovo alle 8.30 nel parcheggio Pierre Leprévost, avenue Michel Adam

– Presentazione del programma e della targa del rally

– Caffè di benvenuto

– ore 10.00: partenza per una passeggiata nei dintorni

– ore 12: aperitivo e pranzo

– ore 14.00: introduzione musicale a cura dell’orchestra « New Chocolate Dandies »

– ore 14.15: esposizione dei veicoli nel parcheggio e, per chi lo desidera, presentazione del veicolo e dell’equipaggio in costume d’epoca

– ore 17.30: consegna dei trofei seguita da un concerto e da un aperitivo di saluto

Espanol :

Los amantes de los coches y los curiosos de todas las edades están invitados a retroceder en el tiempo en la Fête de la Voiture Ancienne de Octeville-sur-Mer Una selección de vehículos clásicos, cuidadosamente mantenidos por sus propietarios, revivirá la elegancia y el encanto de los coches de antaño. Una jornada de pasión, patrimonio automovilístico y buen humor que no querrá perderse

En el programa:

– Cita a las 8.30 h en el aparcamiento Pierre Leprévost, avenida Michel Adam

– Presentación del programa y de la placa del rally

– Café de bienvenida

– 10h: salida para dar un paseo por los alrededores

– 12h: aperitivo y almuerzo

– 14.00 h: Introducción musical a cargo de la orquesta « New Chocolate Dandies

– 14.15 h: Exposición de los vehículos en el aparcamiento y, para los que lo deseen, presentación del vehículo y de la tripulación en traje de época

– 17.30 h: Entrega de trofeos seguida de un concierto y copa de despedida

