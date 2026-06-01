Fête de la ZIC à CHAMBLANC Chamblanc
Fête de la ZIC à CHAMBLANC Chamblanc samedi 13 juin 2026.
Chamblanc
Fête de la ZIC à CHAMBLANC
derrière la salle des fêtes Chamblanc Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Fête de la ZIC c’est à CHAMBLANC, derrière la salle des fêtes, ambiance festive, c’est chouette on chante, on profite, on s’amuse, on déguste de bons produits et on peut même danser. L’association Chamblanc Dynamic Club vous accueillera sous chapiteaux avec de la bonne Musique COUX, une voix une guitare et des reprises intemporelles. LES VERS POMME du Rock, de la Variété française acoustique .
derrière la salle des fêtes Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 44 93 chamblancdynamiqueclub@gmail.com
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English : Fête de la ZIC à CHAMBLANC
L’événement Fête de la ZIC à CHAMBLANC Chamblanc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Rives de Saône