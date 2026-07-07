Fête de l’abeille et de la biodiversité Rucher de la Colline Ferdrupt
samedi 15 août 2026 · Rucher de la Colline · Ferdrupt
Informations pratiques
Ferdrupt
Fête de l’abeille et de la biodiversité
Rucher de la Colline 1 route de la Sûre Ferdrupt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Marché de produits du terroir, ruche d’observation vitrée, visites à la miellerie, dégustations de miel… Ambiance festive en plein air. Entrée libre.Tout public
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Rucher de la Colline 1 route de la Sûre Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 6 75 74 37 91
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English :
Local produce market, glassed-in observation hive, visits to the honey house, honey tastings… Festive open-air atmosphere. Free admission.
L’événement Fête de l’abeille et de la biodiversité Ferdrupt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES