Fête de l’abeille et de la biodiversité Rucher de la Colline Ferdrupt

samedi 15 août 2026 · Rucher de la Colline · Ferdrupt

Informations pratiques

Ferdrupt

Fête de l’abeille et de la biodiversité

Rucher de la Colline 1 route de la Sûre Ferdrupt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Marché de produits du terroir, ruche d’observation vitrée, visites à la miellerie, dégustations de miel… Ambiance festive en plein air. Entrée libre.Tout public

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Rucher de la Colline 1 route de la Sûre Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 6 75 74 37 91

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English :

Local produce market, glassed-in observation hive, visits to the honey house, honey tastings… Festive open-air atmosphere. Free admission.

L’événement Fête de l’abeille et de la biodiversité Ferdrupt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES