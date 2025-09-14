Fête de l’Abeille et de la Nature Lèves

Fête de l’Abeille et de la Nature Lèves dimanche 14 septembre 2025.

Fête de l’Abeille et de la Nature

Rue de Josaphat Lèves Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

7e édition de la Fête de l’Abeille et de la Nature organisée par l’Abeille Lévoise.

Au programme stands d’exposition, dégustation et vente de miel, ateliers cosmétiques, jeux pour enfants, restaurant et buvette sur place… .

Rue de Josaphat Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

7th edition of the Bee and Nature Festival organized by Abeille Lévoise.

German :

7. Ausgabe des Bienen- und Naturfestes, das von der Abeille Lévoise organisiert wird.

Italiano :

il 7° Festival delle Api e della Natura organizzato dall’Abeille Lévoise.

Espanol :

7ª Fiesta de la Abeja y la Naturaleza organizada por la Abeille Lévoise.

