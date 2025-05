Fête de l’AGJA – samedi 24 mai – Gare Caudéran-Mérignac Bordeaux, 24 mai 2025 09:00, Bordeaux.

L’AGJA vous donne rendez-vous pour sa grande fête annuelle, une journée festive, ouverte à toutes et à tous, pour découvrir l’univers de votre Maison de quartier !

Lieu : Gare de Caudéran-Mérignac

Horaires : 11h à 18h – Animations et ateliers

19h à 23h – Soirée conviviale avec repas et concert

Au programme de la journée :

Plus de 20 activités sportives et culturelles mises à l’honneur : Aïkido, Boxe, Cirque, Yoga du rire, Urban training, mais aussi Peinture sur soie, Calligraphie japonaise, Art floral…

Des ateliers participatifs, des randonnées avec énigmes en famille, des démonstrations, des spectacles, et des stands pour en apprendre plus sur les sections et projets de l’AGJA.

Restauration sur place toute la journée : foodtrucks, buvette, espace détente

Soirée festive : ouverture d’une guinguette avec concert – entrée à réserver

Repas sur réservation : apéritif offert, paella et dessert (billetterie à venir)

Pour plus d’infos

agja.org/evenement_agja/fete-de-lagja-le-24-mai-2025-a-la-gare-de-cauderan

Venez passer une belle journée de découvertes, de partage et de bonne humeur avec nous !

Gare Caudéran-Mérignac 76 Rue Maurice Druon 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine

