Fête de l’Agri-Culture Paysanne La Giraudière Saint-Georges-sur-Erve

Fête de l’Agri-Culture Paysanne La Giraudière Saint-Georges-sur-Erve samedi 4 octobre 2025.

Fête de l’Agri-Culture Paysanne

La Giraudière Ferma A Tout Bout de Champ Saint-Georges-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

la Fête d’Agri-culture paysanne est organisée par les habitants des Coëvrons en soutien à la Confédération Paysanne.Venez rencontrer ces acteur.ices mayennais.es qui façonnent le paysage agricole mais aussi culturel.

Au départ de la Giraudière à Saint-George-sur-Erve, munissez vous de vos chaussures de randonnée pour partir à travers les chemins creux, éléments indispensables et iconiques des paysages mayennais. Cette randonnée de 8km sera ponctuée d’animations poétiques, d’installations artistiques et de visite de la pépinière les Jardins de la Bédardière.

Un grand pique-nique partagé et une buvette vous attendra à votre arrivée de nouveau à la Giraudière. Pains pour vos tartines accessibles à prix libre. Mais si vous n’avez pas votre sandwich, la Ferme de la Ruade vous proposera des galettes et des crêpes sur place. N’oubliez pas de réserver par SMS au 06 24 58 06 63

L’après midi, tout le monde sera servit grâce à des animations agri-culturelles pour petits et grands poésies, mandala végétal, discussions, espace enfants, visite de ferme, balade botanique. Et pour cloturer la journée en beauté et en danse, un concert aura lieu !

L’événement et certaines animations sont à prix libre (afin de rémunérer justement mais selon son budget les acteur.ices de la journée), n’hésitez pas à apporter de l’espèce. En cas de mauvaise météo, l’événement sera réduit mais maintenu. .

La Giraudière Ferma A Tout Bout de Champ Saint-Georges-sur-Erve 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 24 58 06 63 poaim@mailo.com

English :

the Fête d’Agri-culture paysanne is organized by the people of the Coëvrons in support of the Confédération Paysanne. Come and meet the Mayenne players who shape the agricultural and cultural landscape.

German :

das Fest der bäuerlichen Landwirtschaft wird von den Bewohnern der Coëvrons organisiert, um die Confédération Paysanne zu unterstützen.

Italiano :

la Fête d’Agri-culture paysanne è organizzata dalla popolazione dei Coëvrons a sostegno della Confédération Paysanne. Venite a conoscere gli abitanti di Mayenne che danno forma al paesaggio agricolo e culturale.

Espanol :

la Fête d’Agri-culture paysanne está organizada por los habitantes de Coëvrons en apoyo de la Confédération Paysanne. Venga a conocer a los habitantes de Mayenne que dan forma al paisaje agrícola y cultural.

L’événement Fête de l’Agri-Culture Paysanne Saint-Georges-sur-Erve a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons