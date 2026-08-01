Informations pratiques

Colonne

Fête de l’agriculture

Colonne Jura

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Repas

– midi macédoine, steak-frites, fromage et glace à l’italienne 15€

– soir fondue, charcuterie, dessert 22€

Animations

– Exposition de vieux tracteurs

– Course de tracteurs-tondeuses

– Concours de bûcheronnage

– Labour départemental

Bal et concert avec les Spiders à 23h30 10€

JA de Poligny, on laboure le jour, on fête la nuit ! .

Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de l’agriculture

L’événement Fête de l’agriculture Colonne a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA