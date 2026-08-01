Fête de l’agriculture Colonne
samedi 29 août 2026 · Colonne
Informations pratiques
Colonne
Fête de l’agriculture
Colonne Jura
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Repas
– midi macédoine, steak-frites, fromage et glace à l’italienne 15€
– soir fondue, charcuterie, dessert 22€
Animations
– Exposition de vieux tracteurs
– Course de tracteurs-tondeuses
– Concours de bûcheronnage
– Labour départemental
Bal et concert avec les Spiders à 23h30 10€
JA de Poligny, on laboure le jour, on fête la nuit ! .
Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’agriculture
L’événement Fête de l’agriculture Colonne a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA