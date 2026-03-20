Fête de l’Agriculture du Rhône

Saint-Clément-les-Places Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Fête de l’agriculture avec concours de labour, concours d’animaux, marché fermier, mini ferme, animations, buvette et restauration sur place et soirée dansante.

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Saint-Clément-les-Places 69930 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 19 62 20 ja69@jarhonealpes.fr

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English :

Agricultural festival with ploughing competition, animal competition, farmers’ market, mini-farm, entertainment, refreshments and on-site catering, and evening dance.

L’événement Fête de l’Agriculture du Rhône Saint-Clément-les-Places a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Monts du Lyonnais