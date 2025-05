Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation – O jardin des Kamis Saint-Sève, 9 juin 2025 10:00, Saint-Sève.

Gironde

Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation O jardin des Kamis 224 route des châteaux Saint-Sève Gironde

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 10:00:00

fin : 2025-06-09 15:00:00

Date(s) :

2025-06-09

A l’occasion de la fête de l’agriculture et de l’alimentation, le jardin des Kamis vous propose un atelier de découverte des plantes sauvages comestibles. Une balade où nous apprendrons à reconnaitre et cueillir les plantes sauvages de saison, un temps de cuisine avec les gestes de base liés aux plantes sauvages et la dégustation du repas. Pas de connaissance botanique requise pour cet atelier de découverte ! Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo du jour. Le tarif inclut l’atelier, l’envoi des fiches plantes/recettes et le repas végétarien sur place. Inscription obligatoire (groupe 8 personnes max). .

O jardin des Kamis 224 route des châteaux

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine aurelie@ojardindeskamis.fr

English : Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation

German : Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation

Italiano :

Espanol : Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation

L’événement Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation Saint-Sève a été mis à jour le 2025-05-22 par OT de l’Entre-deux-Mers