Fête de l’Agriculture Fest’in Marcat – RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 27 juin 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Fête de l’Agriculture Fest’in Marcat RABASTENS-DE-BIGORRE Parc du Val d’Adour Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Un nouveau format deux-en-un

Grande nouveauté cette année, la Fête de l’Agriculture s’associe au festival de musique Fest’in Marcat pour proposer une expérience unique alliant traditions agricoles et animations musicales. Ce partenariat promet une programmation riche en émotions des concerts sur les trois jours, mais aussi en soirée le vendredi 27 et le samedi 28 Juin qui feront vibrer le public dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En parallèle de cette nouveauté musicale, les activités traditionnelles qui font la renommée de l’événement seront bien entendu au rendez-vous concours bovins, équins, village gourmand, exposants variés et animations pour petits et grands.. avec bien entendu de quoi se restaurer et s’hydrater !

Au programme

Concours et Présentations de Bovins concours Départemental des Jeunes Blondes d’Aquitaine

Les Concerts du Fest’in Marcat Adi’Jazz, Doutson, Morgan Nagoya, Petit K, La Déryves, Mario et Images en soirée

Animations Variées Mini-Ferme découverte, Balade à Poneys, Démonstrations de Chiens de Troupeaux, Défilés de Tracteurs anciens, manèges etc..

Village Gourmand les producteurs et artisans locaux vous attendront autour du Ring bovin pour vous faire découvrir le meilleur de notre terroir

RABASTENS-DE-BIGORRE Parc du Val d’Adour

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 87 44 infos@salon-agricole.com

English :

A new two-in-one format

New this year, the Fête de l?Agriculture joins forces with the Fest?in Marcat music festival to offer a unique experience combining agricultural traditions and musical entertainment. The partnership promises a program rich in emotion, with concerts on all three days, as well as in the evenings of Friday June 27 and Saturday June 28, to thrill audiences in a warm and friendly atmosphere. Alongside this musical novelty, the traditional activities for which the event is renowned will of course be present: cattle and horse competitions, a gourmet village, a variety of exhibitors and entertainment for young and old… and, of course, plenty to eat and drink!

On the program:

Cattle competitions and presentations: Departmental Young Blondes d?Aquitaine competition

Fest?in Marcat Concerts: Adi?Jazz, Doutson, Morgan Nagoya, Petit K, La Déryves, Mario and Images in the evening

Varied entertainment: Discovery mini-farm, pony rides, herd dog demonstrations, antique tractor parades, merry-go-rounds, etc.

Village Gourmand: local producers and craftsmen will be waiting for you around the Cattle Ring to help you discover the best of our terroir

German :

Ein neues Zwei-in-einem-Format

Neu in diesem Jahr ist, dass sich das Landwirtschaftsfest mit dem Musikfestival Fest?in Marcat zusammenschließt, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das landwirtschaftliche Traditionen mit musikalischer Unterhaltung verbindet. Diese Partnerschaft verspricht ein Programm voller Emotionen: Konzerte an allen drei Tagen, aber auch abends am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. Juni, die das Publikum in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre zum Schwingen bringen werden. Neben dieser musikalischen Neuheit werden natürlich auch die traditionellen Aktivitäten, die das Renommee der Veranstaltung ausmachen, nicht zu kurz kommen: Rinder- und Pferdewettbewerbe, ein Feinschmeckerdorf, verschiedene Aussteller und Animationen für Groß und Klein… und natürlich gibt es auch etwas zu essen und zu trinken!

Auf dem Programm stehen:

Rinderwettbewerbe und -vorführungen: Departementswettbewerb der jungen Blondinen aus Aquitanien

Die Konzerte des Fest?in Marcat: Adi?Jazz, Doutson, Morgan Nagoya, Petit K, La Déryves, Mario und Images am Abend

Vielfältige Animationen: Mini-Erlebnisbauernhof, Ponyreiten, Vorführungen von Hütehunden, Oldtimer-Traktorenparaden, Karussells etc.

Village Gourmand: Lokale Produzenten und Handwerker erwarten Sie rund um den Rinderring, um Ihnen das Beste unserer Region zu präsentieren

Italiano :

Un nuovo formato due in uno

La novità di quest’anno è che la Fête de l’Agriculture si unisce al festival musicale Fest?in Marcat per offrire un’esperienza unica che unisce le tradizioni agricole all’intrattenimento musicale. La partnership promette un entusiasmante programma di concerti durante i tre giorni e nelle serate di venerdì 27 e sabato 28 giugno, per emozionare il pubblico in un’atmosfera calda e accogliente. Accanto a questa novità musicale, non mancheranno le attività tradizionali per cui l’evento è rinomato: concorsi di bestiame e di cavalli, un villaggio gastronomico, una varietà di espositori e intrattenimenti per grandi e piccini… e naturalmente tanto da mangiare e da bere!

In programma:

Mostre e presentazioni di bestiame: concorso dipartimentale delle giovani bionde d’Aquitania

Concerti della Fest?in Marcat: Adi?Jazz, Doutson, Morgan Nagoya, Petit K, La Déryves, Mario e Images alla sera

Intrattenimento vario: mini-fattoria, passeggiate su pony, dimostrazioni di cani da pastore, sfilate di trattori d’epoca, giostre, ecc.

Villaggio gastronomico: produttori e artigiani locali vi aspettano intorno all’Anello del bestiame per farvi scoprire il meglio dei nostri prodotti locali

Espanol :

Un nuevo formato dos en uno

Como novedad este año, la Fiesta de la Agricultura se une al festival de música Fest?in Marcat para ofrecer una experiencia única que combina tradiciones agrícolas y entretenimiento musical. La asociación promete un emocionante programa de conciertos durante los tres días, así como en las veladas del viernes 27 y el sábado 28 de junio, para emocionar al público en un ambiente cálido y acogedor. Junto a esta nueva oferta musical, no faltarán las actividades tradicionales que han dado fama a este acontecimiento: exposiciones de ganado y caballos, un pueblo gastronómico, una gran variedad de expositores y espectáculos para grandes y pequeños… ¡y, por supuesto, mucho que comer y beber!

Programa

Exposiciones y presentaciones de ganado: Concurso departamental de Jóvenes Rubias de Aquitania

Fest?in Marcat Conciertos: Adi?Jazz, Doutson, Morgan Nagoya, Petit K, La Déryves, Mario e Images por la noche

Animaciones variadas: minigranja, paseos en poni, demostraciones de perros pastores, desfiles de tractores antiguos, tiovivos, etc.

Pueblo gastronómico: los productores y artesanos locales le esperan en torno al Anillo Ganadero para hacerle descubrir lo mejor de nuestros productos locales

