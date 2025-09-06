Fête de l’Agriculture Meroux-Moval
Fête de l’Agriculture Meroux-Moval samedi 6 septembre 2025.
Fête de l’Agriculture
Rue de Meroux Meroux-Moval Territoire de Belfort
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-07 19:00:00
2025-09-06
Vivez un week-end rural et festif les 6 et 7 septembre à Andelnans avec Terres de Jade !
Organisé par les Jeunes Agriculteurs du Territoire de Belfort, cet événement incontournable vous plonge au cœur de l’agriculture locale. Venez assister à la finale régionale des labours, aux impressionnantes démonstrations de moiss-batt’ cross, découvrir le comice agricole départemental, flâner parmi les expositions de matériel, et profiter de nombreuses animations pour toute la famille balades à poney, jeux, structures gonflables, mini ferme,…
Buvette et restauration sur place tout le week-end !
Et ne manquez pas le temps fort du samedi soir la grande soirée dansante avec le groupe « Les Spiders » et DJ. Réservation obligatoire pour la soirée !
Un rendez-vous festif, gourmand et rural à ne pas manquer ! .
Rue de Meroux Meroux-Moval 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 96 34 75 fdsea.ja90@reseaufnsea.fr
