Fête de l’Agriculture paysanne en Béarn Place François Recaborde Pau
Place François Recaborde Place François Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Les paysan.nes et citoyen.nes se mobilisent pour que vive l’agriculture paysanne sur notre beau territoire béarnais.
Conférences, tables-rondes, ateliers pédagogiques pour découvrir les métiers de nos paysans, contes, restauration 100% paysanne, buvette toute la journée, et concerts. .
Place François Recaborde Place François Récaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 066507787 abdeabearn@gmail.com
