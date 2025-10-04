Fête de l’Agriculture paysanne en Béarn Place François Recaborde Pau

Fête de l'Agriculture paysanne en Béarn Place François Recaborde Pau samedi 4 octobre 2025.

Fête de l’Agriculture paysanne en Béarn

Place François Recaborde Place François Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Les paysan.nes et citoyen.nes se mobilisent pour que vive l’agriculture paysanne sur notre beau territoire béarnais.

Conférences, tables-rondes, ateliers pédagogiques pour découvrir les métiers de nos paysans, contes, restauration 100% paysanne, buvette toute la journée, et concerts. .

Place François Recaborde Place François Récaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 066507787 abdeabearn@gmail.com

