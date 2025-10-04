Fête de l’agriculture paysanne Quartier de la Baratte Nevers
Fête de l’agriculture paysanne Quartier de la Baratte Nevers samedi 4 octobre 2025.
Fête de l’agriculture paysanne
Quartier de la Baratte 58 bis Faubourg de la Baratte Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Fête de l’agriculture paysanne le samedi 4 octobre au Faubourg de la Baratte à NEVERS.
Sur place buvette et restauration.
A 15h visite de la ferme maraîchère (agriculture bio)
A 16h30 temps d’échange
A 19h apéritif musical
A 20h repos jambon à la broche dans la convivialité accompagné de musique
Cette journée est organisée par la Confédération paysanne de la Nièvre.
Infos au 06.63.66.82.47 .
Quartier de la Baratte 58 bis Faubourg de la Baratte Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 66 82 47 confederationpaysanne58@gmail.com
English : Fête de l’agriculture paysanne
German : Fête de l’agriculture paysanne
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de l’agriculture paysanne Nevers a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Nevers