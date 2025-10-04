Fête de l’agriculture paysanne Quartier de la Baratte Nevers

Fête de l’agriculture paysanne Quartier de la Baratte Nevers samedi 4 octobre 2025.

Fête de l’agriculture paysanne

Quartier de la Baratte 58 bis Faubourg de la Baratte Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Fête de l’agriculture paysanne le samedi 4 octobre au Faubourg de la Baratte à NEVERS.

Sur place buvette et restauration.

A 15h visite de la ferme maraîchère (agriculture bio)

A 16h30 temps d’échange

A 19h apéritif musical

A 20h repos jambon à la broche dans la convivialité accompagné de musique

Cette journée est organisée par la Confédération paysanne de la Nièvre.

Infos au 06.63.66.82.47 .

Quartier de la Baratte 58 bis Faubourg de la Baratte Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 66 82 47 confederationpaysanne58@gmail.com

English : Fête de l’agriculture paysanne

German : Fête de l’agriculture paysanne

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’agriculture paysanne Nevers a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Nevers