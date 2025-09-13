Fête de l’agriculture Paysanne Rosnay

Fête de l’agriculture Paysanne Rosnay samedi 13 septembre 2025.

Fête de l’agriculture Paysanne

Gommiers Rosnay Indre

La confédération paysanne de l’Indre et l’ADEARI organisent comme chaque année la fête de l’Agriculture paysanne.

La fête de l’agriculture paysanne se déroule au GAEC de Gommiers chez Anne et Jean-Félix Billard, éleveurs de vaches allaitantes limousines et charolaises et de brebis allaitantes en agriculture biologique sur 300 ha. Cette année, l’évènement sera d’une envergure sans précédent nous accueillons à cette occasion un concert d’HK et les Bals Paysans ! Au programme randonnée commentée de 9h30 à 14h30, 14h30 conférence débat « agriculture retour vers le passé / futur », 16h30 visite de la ferme, 18h bal paysan avec HK, 21h boeuf musical. .

Gommiers Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 79 22 92 installation-transmission@adeari.fr

English :

The Confédération Paysanne de l’Indre and ADEARI are organizing the annual Fête de l’Agriculture Paysanne.

German :

Der Bauernverband des Departements Indre und die ADEARI organisieren wie jedes Jahr das Fest der bäuerlichen Landwirtschaft.

Italiano :

La Confédération Paysanne dell’Indre e l’ADEARI organizzano l’annuale Festa dell’Agricoltura Paysanne.

Espanol :

La Confédération Paysanne de Indre y ADEARI organizan cada año la Fête de l’Agriculture Paysanne.

