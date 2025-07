Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 12 juillet 2025.

Fête de l’Aigrette

Ile de la Valée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Romilly en Fête vous invite à partager une journée au bord de l’Aigre. Le groupe Challenger, nos papys du rocks préférés, seront présents pour une ambiance ludique et festive. Jeux Oika Oika. Buvette et restauration sur place.

Ile de la Valée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 02 16 30

English :

Romilly en Fête invites you to spend a day on the banks of the Aigre. The group Challenger, our favorite rock dads, will be on hand for a fun and festive atmosphere. Oika Oika games. Refreshments and snacks on site.

German :

Romilly en Fête lädt Sie ein, einen Tag am Ufer des Aigre gemeinsam zu verbringen. Die Gruppe Challenger, unsere Lieblings-Rock-Opas, wird für eine spielerische und festliche Atmosphäre sorgen. Spiele von Oika Oika. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Romilly en Fête vi invita a trascorrere una giornata sulle rive dell’Aigre. Il gruppo Challenger, i nostri papà rock preferiti, sarà a disposizione per offrire un’atmosfera divertente e festosa. Giochi Oika Oika. Rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol :

Romilly en Fête le invita a pasar un día a orillas del Aigre. El grupo Challenger, nuestros papás rockeros favoritos, se encargará de crear un ambiente lúdico y festivo. Juegos Oika Oika. Refrescos y comida in situ.

L’événement Fête de l’Aigrette Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-07-05 par OT CHATEAUDUN