Fête de l'Air Batzendorf

Fête de l’Air Batzendorf samedi 13 septembre 2025.

Fête de l’Air

Batzendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : 
Début : Samedi 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00

Début : Samedi 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 21:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Soyez prêts pour le seul rendez-vous aéronautique de l’Alsace du Nord qui vous fera découvrir les différents transports aériens ! Baptêmes de l’air ou expositions, il y en aura pour tous les goûts. 0 .

Batzendorf 67500 Bas-Rhin Grand Est bul.batzendorf@gmail.com

