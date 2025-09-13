Fête de l’Air Batzendorf
Fête de l’Air Batzendorf samedi 13 septembre 2025.
Fête de l’Air
Batzendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Soyez prêts pour le seul rendez-vous aéronautique de l’Alsace du Nord qui vous fera découvrir les différents transports aériens ! Baptêmes de l’air ou expositions, il y en aura pour tous les goûts. 0 .
Batzendorf 67500 Bas-Rhin Grand Est bul.batzendorf@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de l’Air Batzendorf a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau