Fête de l’amande 2025 Oraison

Fête de l’amande 2025 Oraison dimanche 12 octobre 2025.

Fête de l’amande 2025

Places du centre ville Oraison Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Tous les 2ème dimanches du mois d’octobre, la ville d’Oraison se pare aux couleurs, senteurs et saveurs de l’amande, pour le rendez-vous incontournable des amateurs de ce fruit à coque.

.

Places du centre ville Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 78 60 80 fetedelamande@gmail.com

English : Fête de l’amande 2025

Every second Sunday in October, the town of Oraison is decked out in the colours, scents and flavours of almonds, for the not-to-be-missed event for lovers of this nutty fruit.

German : Fête de l’amande 2025

Jeden zweiten Sonntag im Oktober schmückt sich die Stadt Oraison mit den Farben, Düften und Geschmäckern der Mandel, für das unumgängliche Treffen der Liebhaber dieser Schalenfrucht.

Italiano : Fête de l’amande 2025

Ogni seconda domenica di ottobre, la città di Oraison si veste dei colori, dei profumi e dei sapori delle mandorle, per un evento imperdibile per gli amanti di questo frutto a guscio.

Espanol : Fête de l’amande 2025

Cada segundo domingo de octubre, la ciudad de Oraison se engalana con los colores, olores y sabores de la almendra, en una cita ineludible para los amantes de este fruto seco.

L’événement Fête de l’amande 2025 Oraison a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque