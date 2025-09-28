Fête de l’Amande et de l’Amandier Alleins

Fête de l’Amande et de l’Amandier Alleins dimanche 28 septembre 2025.

Fête de l’Amande et de l’Amandier

Dimanche 28 septembre 2025 de 10h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Alleins célèbrera l’amande, l’amandier et tous les produits qui découlent de la culture ancestrale de ce fruit si cher aux provençaux.

Découvrez l’amande sous toutes ses coutures et ses traditions !



Tout au long de la journée, artisans et producteurs seront présents place de la République pour proposer vente d’amandes et de produits dérivés, dégustations, etc.

Vous pourrez aussi prendre part aux ateliers proposés par Les Santons de Flora (moulage d’argile), ou encore vous essayer à la « bugado » à l’ancienne avec les lavandières de l’association Sian d’Aqui !



Des animations et démonstrations viendront ponctuer cette journée

– Animations musicales et danses traditionnelles par Lou Pélican, groupe folklorique de Pélissanne

– Démonstrations et animations par Sian d’Aqui autour du Cassoir d’amande de M. Armenico

– Présence de la Confrérie des Compagnons du Calisson d’Aix-en-Provence

– Exposition de différentes variétés d’amandes

– Exposition d’artistes

– Balade en calèche par Li Camin prouvenço

Jeux en bois, ferme pédagogique, structures gonflables… et bien d’autres surprises !



N’oubliez pas de réserver votre table dans les restaurants alleinsois, qui concocteront des menus autour de l’amande ce jour-là ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

English :

On sunday, Alleins will celebrate almond and almond tree !

German :

Alleins wird die Mandel, den Mandelbaum und alle Produkte feiern, die aus dem althergebrachten Anbau dieser von den Provenzalen so geliebten Frucht hervorgehen.

Italiano :

Alleins celebrerà le mandorle, i mandorli e tutti i prodotti derivati dalla coltivazione ancestrale di questo frutto così caro ai provenzali.

Espanol :

Alleins celebrará la almendra, el almendro y todos los productos derivados del cultivo ancestral de este fruto tan querido por los provenzales.

