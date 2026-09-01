Fête de l’Amande et de l’Amandier Alleins

Informations pratiques

Alleins

Fête de l’Amande et de l’Amandier

Dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Alleins célèbre l’amande, l’amandier et tous les produits qui découlent de la culture ancestrale de ce fruit, si cher aux provençaux !

Alleins Temps d’Partage vous invite à célébrer l’amande, les traditions provençales et les saveurs de notre terroir en accueillant les villages jumelés de Tejeda (Espagne) et Castro Marim (Portugal).



Tout au long de la journée, artisans et producteurs seront présents place de la République pour proposer vente d’amandes et de produits dérivés, dégustations, etc.

Vous pourrez aussi prendre part aux ateliers proposés par Les Santons de Flora (moulage d’argile), ou encore vous essayer à la bugado à l’ancienne avec les lavandières de l’association Sian d’Aqui !



Des animations et démonstrations viendront ponctuer cette journée

– Marché artisanal et gourmand

– Animations musicales et danses traditionnelles par Lou Pélican, groupe folklorique de Pélissanne

– Démonstrations et animations par Sian d’Aqui autour du Cassoir d’amande de M. Armenico

– Présence de la Confrérie des Compagnons du Calisson d’Aix-en-Provence

– Exposition de différentes variétés d’amandes

– Exposition d’artistes

– Balade en calèche par Li Camin prouvenço

Jeux en bois, ferme pédagogique, structures gonflables… et bien d’autres surprises !



N’oubliez pas de réserver votre table dans les restaurants alleinsois, qui concocteront des menus autour de l’amande ce jour-là ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

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English :

On sunday, Alleins will celebrate almond and almond tree !

L’événement Fête de l’Amande et de l’Amandier Alleins a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes