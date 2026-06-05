Fessenheim

Fête de l’amitié

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Animations musicales, marche gourmande, bals, restauration, buvettes, expositions, forains.

Restauration sur place: spécialités antillaises, pâtisseries maison, tartes flambées…

Durant le week-end, manèges, attractions foraines, structures gonflables pour les enfants et un large choix de concerts.

La gastronomie sera à l’honneur avec une petite restauration proposant tartes flambées, merguez, saucisses blanches et frites, mais aussi des spécialités antillaises punchs, mojito, boudin créole et acras, pour un véritable voyage gustatif.

Le restaurant Côté Cuisine préparera le dîner du samedi et déjeuner du dimanche. Fleischerei Widmann servira le dîner du dimanche.

Au programme le vendredi

– soirée destive et animation musicale

Le samedi

– course des enfants (6 à 14 ans) dès17h

– animations et jeux dès 18h30

– concert rock avec Spillin’juice Radio dès 19h30

– bal antillais avec Alizé dès 20h

– concert rock avec Docteur Boost dès 22h

Le Dimanche

– messe à 10h

– apéritif concert avec Duo BeTwin dès 12h

– après-midi dansant avec l’Orchestre Osmoz dès 17h

– concert pop rock avec Intox dès 20h 0 .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93

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English :

Musical entertainment, gourmet walk, dances, catering, refreshment stands, exhibitions, fairground.

Catering on the spot: West Indian specialities, home-made pastries, flambé tarts…

L’événement Fête de l’amitié Fessenheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach