Fête de l’amitié – rue Ernest Bichat Lunéville, 14 juin 2025 11:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

Fête de l’amitié rue Ernest Bichat Pole Lamartine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

L’ACML célèbre le partage et la convivialité La Fête de l’Amitié est une occasion unique de rassembler la communauté locale et de partager des moments ensemble dans une atmosphère de fraternité. Entrée Libre.

La Fête de l’Amitié est ouverte à tous, quels que soient son origine, sa religion ou son appartenance culturelle.

Durant ces deux jours, les participants auront la possibilité de se restaurer en découvrant une délicieuse cuisine aux saveurs variées. Des mets traditionnels et des plats internationaux seront proposés.

De nombreuses activités sont prévues, spécialement pour les enfants animations ludiques, structures gonflables, ateliers créatifs, stand de maquillageTout public

rue Ernest Bichat Pole Lamartine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 90 01 acml54300@gmail.com

English :

ACML celebrates sharing and conviviality? The Fête de l’Amitié is a unique opportunity to bring together the local community and share moments together in an atmosphere of fraternity. Free admission.

The Friendship Festival is open to everyone, regardless of origin, religion or cultural background.

Over the course of the two days, participants will be able to dine on a delicious variety of culinary delights. Traditional and international dishes will be on offer.

Numerous activities are planned, especially for children: fun activities, inflatables, creative workshops, face painting..

German :

Der ACML feiert das Teilen und die Geselligkeit ? Das Freundschaftsfest ist eine einzigartige Gelegenheit, die lokale Gemeinschaft zusammenzubringen und in einer brüderlichen Atmosphäre gemeinsam Zeit zu verbringen. Der Eintritt ist frei.

Das Freundschaftsfest steht allen offen, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder kulturellen Zugehörigkeit.

Während der zwei Tage haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eine köstliche Küche mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu entdecken. Es werden sowohl traditionelle als auch internationale Gerichte angeboten.

Speziell für Kinder sind zahlreiche Aktivitäten geplant: Spielanimationen, Hüpfburgen, kreative Workshops, Schminkstand

Italiano :

L’ACML celebra la condivisione e la convivialità? Il Festival dell’Amicizia è un’occasione unica per riunire la comunità locale e condividere momenti insieme in un’atmosfera di fraternità. Ingresso libero.

Il Festival dell’Amicizia è aperto a tutti, indipendentemente dalla provenienza, dalla religione o dal background culturale.

Nel corso delle due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare un’ampia varietà di piatti deliziosi. Saranno offerti piatti tradizionali e internazionali.

Sono previste molte attività, soprattutto per i bambini: attività ludiche, castelli gonfiabili, laboratori creativi, face painting, ecc

Espanol :

La ACML celebra el compartir y la convivencia.. La Fiesta de la Amistad es una oportunidad única para reunir a la comunidad local y compartir momentos juntos en un ambiente de fraternidad. Entrada gratuita.

La Fiesta de la Amistad está abierta a todos, sea cual sea su origen, religión o procedencia cultural.

A lo largo de los dos días, los participantes tendrán la oportunidad de degustar una amplia variedad de deliciosos platos. Se ofrecerán platos tradicionales e internacionales.

Están previstas numerosas actividades, especialmente para los niños: actividades lúdicas, estructuras hinchables, talleres creativos, pintura de caras, etc

L’événement Fête de l’amitié Lunéville a été mis à jour le 2025-05-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS