Fête de l’amitié Salle des fêtes Rembercourt-Sommaisne
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Rembercourt-Sommaisne
Informations pratiques
Rembercourt-Sommaisne
Fête de l’amitié
Salle des fêtes Rue Milaville Rembercourt-Sommaisne Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Fête de l’amitié à Rembercourt-aux-Pots, dès 12 heures 30 à la salle des fêtes du village.
Repas à 15 € apéritif, barbecue, fromage / salade, dessert. Repas à 10 € pour les moins de 12 ans.
Réservations au 06 10 84 16 91
Sans oublier parcours VTT et marche dès 09 heuresTout public
15 .
Salle des fêtes Rue Milaville Rembercourt-Sommaisne 55250 Meuse Grand Est +33 6 10 84 16 91
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English :
Friendship Festival in Rembercourt-aux-Pots, starting at 12:30 p.m. at the village community hall.
Meal at 15?: appetizer, barbecue, cheese and salad, dessert. Meal at 10? for children under 12.
Reservations at 06 10 84 16 91
Don’t forget: mountain bike and hiking trails starting at 9:00 a.m.
L’événement Fête de l’amitié Rembercourt-Sommaisne a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE