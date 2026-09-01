Fête de l’amitié Salle des fêtes Rembercourt-Sommaisne

Informations pratiques

Rembercourt-Sommaisne

Fête de l’amitié

Salle des fêtes Rue Milaville Rembercourt-Sommaisne Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Fête de l’amitié à Rembercourt-aux-Pots, dès 12 heures 30 à la salle des fêtes du village.

Repas à 15 € apéritif, barbecue, fromage / salade, dessert. Repas à 10 € pour les moins de 12 ans.

Réservations au 06 10 84 16 91

Sans oublier parcours VTT et marche dès 09 heuresTout public

15 .

Salle des fêtes Rue Milaville Rembercourt-Sommaisne 55250 Meuse Grand Est +33 6 10 84 16 91

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English :

Friendship Festival in Rembercourt-aux-Pots, starting at 12:30 p.m. at the village community hall.

Meal at 15?: appetizer, barbecue, cheese and salad, dessert. Meal at 10? for children under 12.

Reservations at 06 10 84 16 91

Don’t forget: mountain bike and hiking trails starting at 9:00 a.m.

L’événement Fête de l’amitié Rembercourt-Sommaisne a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE