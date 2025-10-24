Fête de l’an vert Rue Sully Caen
Fête de l’an vert Rue Sully Caen vendredi 24 octobre 2025.
Fête de l’an vert
Rue Sully Place Sully Caen Calvados
La MJC Guérinière propose un moment festif et engagé autour de la transition écologique.
La MJC Guérinière organise la Fête de l’an vert sur la place Sully un rendez-vous festif et convivial placé sous le signe de la transition écologique. L’occasion de se retrouver autour d’animations engagées et accessibles à toutes et tous. .
English : Fête de l’an vert
The MJC Guérinière offers a festive and committed event focusing on the ecological transition.
German : Fête de l’an vert
Das MJC Guérinière schlägt einen festlichen und engagierten Moment rund um den ökologischen Übergang vor.
Italiano :
Il MJC Guérinière organizza un evento festivo incentrato sulla transizione ecologica.
Espanol :
El MJC Guérinière organiza un acto festivo centrado en la transición ecológica.
