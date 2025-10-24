Fête de l’an vert Rue Sully Caen

Fête de l’an vert Rue Sully Caen vendredi 24 octobre 2025.

Fête de l’an vert

Rue Sully Place Sully Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

La MJC Guérinière propose un moment festif et engagé autour de la transition écologique.

La MJC Guérinière organise la Fête de l’an vert sur la place Sully un rendez-vous festif et convivial placé sous le signe de la transition écologique. L’occasion de se retrouver autour d’animations engagées et accessibles à toutes et tous. .

Rue Sully Place Sully Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 35 66 30 bonjour.mjcgueriniere@gmail.com

English : Fête de l’an vert

The MJC Guérinière offers a festive and committed event focusing on the ecological transition.

German : Fête de l’an vert

Das MJC Guérinière schlägt einen festlichen und engagierten Moment rund um den ökologischen Übergang vor.

Italiano :

Il MJC Guérinière organizza un evento festivo incentrato sulla transizione ecologica.

Espanol :

El MJC Guérinière organiza un acto festivo centrado en la transición ecológica.

L’événement Fête de l’an vert Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer