Fête de lancement de l’ouvrage De la révolution à l’exil. La force du collectif Librairie AlterLivres Sauve

Fête de lancement de l’ouvrage De la révolution à l’exil. La force du collectif

Librairie AlterLivres 22 rue des Boisseliers Sauve Gard

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Fête de lancement de l’ouvrage De la révolution à l’exil. La force du collectif (Éditions Libertalia) et hommage à Giusti Zuccato, samedi 21 mars à 18h, à Sauve

Librairie AlterLivres 22 rue des Boisseliers Sauve 30610 Gard Occitanie +33 4 66 93 29 08 info@alterlivres.com

English :

Book launch party for De la révolution à l?exil. La force du collectif (Éditions Libertalia) and tribute to Giusti Zuccato, Saturday March 21, 6pm, Sauve

