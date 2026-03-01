Fête de lancement de l’ouvrage De la révolution à l’exil. La force du collectif Librairie AlterLivres Sauve
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Fête de lancement de l’ouvrage De la révolution à l’exil. La force du collectif (Éditions Libertalia) et hommage à Giusti Zuccato, samedi 21 mars à 18h, à Sauve
Librairie AlterLivres 22 rue des Boisseliers Sauve 30610 Gard Occitanie +33 4 66 93 29 08 info@alterlivres.com
English :
Book launch party for De la révolution à l?exil. La force du collectif (Éditions Libertalia) and tribute to Giusti Zuccato, Saturday March 21, 6pm, Sauve
