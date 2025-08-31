Fête de l’Andouillette et R’andouillette Arras

Place des héros Arras Pas-de-Calais

Tarif : – –

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

C’est LA fête de l’été à Arras. Tout les ans fin août, arrageois et badaux se réunissent pour une grande fête populaire le temps d’un weekend.

Dans le cadre magnifique de la place des Héros, sous la surveillance du Beffroi d’Arras, venez profiter de concerts, théâtre de rue, d’une course pédestre, … bref venez vous amuser dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Mais si on vient pour faire la fête on vient surtout pour déguster la fameuse andouillette d’Arras ! Pensez à réserver votre table chez nos restaurateurs et ne manquez pas la parade de la confrérie de l’Andouillette suivie par la traditionnelle intronisation des nouveaux membres !



R’andouillette Randonnée avec animations le samedi 30 août 2025

Parcours de 5 Km (départ à 16h00), 10 Km (départ à 15h30), 13 Km (départ à 15h00), 17 Km (départ à 14h30) et 21 Km (départ à 14h00).

À l’arrivée, village festif à partir de 17h30. Dégustation offerte d’une andouillette ou jambon.

Dernière andouillette servie à 19h30.

(Tarif adulte 7,5 euros ; enfants 5/12 ans 3 euros ; gratuité pour les moins de 5 ans).

Adresse, lieu de départ et d’arrivée:

Salle Tételin, 2 Boulevard Crespel face au stade Degouves, 62000 ARRAS.

Lien d’inscription en ligne

Courses pédestres organisation de courses pédestres 5km, 10km, junior (2km) le dimanche 31 août 2025

Inscription payante auprès du RCA Athlétisme jusqu’au 22 août.

https://in.njuko.com/httpsinnjukocom41e-edition-courses-pedestres-arras1731923267916currentpageselect-competition?currentPage=select-competition

Intronisation (10h-12h) Place des Héros

Marché des saveurs et des confréries (10h-18h) aire de respiration/Gd Place

Espace enfants Ipswich (11h-19h) thématique JO

Brigades musicales (11h30-18h30) centre-ville

Parade (15h-16h30)

Résultat du concours culinaire (17h30) Place des Héros .

Place des héros Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France randouillettearras@gmail.com

