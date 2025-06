Fête de l’andouillette organisée par l’ASC football de Clamecy Place du Commandant Boidot Clamecy 4 juillet 2025 18:00

Nièvre

Fête de l'andouillette organisée par l'ASC football de Clamecy Place du Commandant Boidot Place des jeux Clamecy Nièvre

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 23:30:00

2025-07-04

2025-07-05

Fête de l’andouillette organisée par l’ASC football de Clamecy à la place des jeux de Clamecy, vendredi soir, samedi midi et soir. Concert vendredi soir avec « Three Chords » et dj samedi soir. .

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

