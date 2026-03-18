Fête de l’âne Saint-Ulphace
Fête de l’âne Saint-Ulphace dimanche 19 avril 2026.
Fête de l’âne
Salle des fêtes Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Repas médiéval. Animations divers à partir de 10h et à 15h
Réservation obligatoire pour le repas (20€/adulte et 8€/enfant) avant le 12 avril au 06 35 46 78 81 .
Salle des fêtes Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 35 46 78 81 ulphacette@gmail.com
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English :
L’événement Fête de l’âne Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude