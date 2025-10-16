Fête de l’Anim’ 2025 Quai de la Charente Angoulême

Fête de l’Anim’ 2025 Quai de la Charente Angoulême jeudi 16 octobre 2025.

Fête de l’Anim’ 2025

Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-16 09:00:00

fin : 2025-10-19 20:00:00

Date(s) :

2025-10-16

La Fête de l’Anim’ revient en 2025 pour une 4ème édition ! Du 16 au 19 octobre, Magelis, en partenariat avec l’AFCA, vous propose des avant-premières et des projections spéciales.

Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00

English :

La Fête de l’Anim’ returns in 2025 for a 4th edition! From October 16 to 19, Magelis, in partnership with the AFCA, offers previews and special screenings.

German :

Die Fête de l’Anim’ kehrt 2025 für eine 4. Ausgabe zurück! Vom 16. bis 19. Oktober bietet Ihnen Magelis in Partnerschaft mit der AFCA Vorpremieren und Sondervorführungen.

Italiano :

La « Fête de l’Anim » torna nel 2025 per una quarta edizione! Dal 16 al 19 ottobre, Magelis, in collaborazione con l’AFCA, proporrà anteprime e proiezioni speciali.

Espanol :

¡La Fête de l’Anim’ vuelve en 2025 para una 4ª edición! Del 16 al 19 de octubre, Magelis, en colaboración con la AFCA, ofrecerá preestrenos y proyecciones especiales.

