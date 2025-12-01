Fête de l’animal en ville : chat se fête dans le 18e ! Mairie du 18e arrondissement PARIS

Star des réseaux sociaux, maître de nombreux logis (250 000 chats recensés à Paris), bourreau des cœurs et de la biodiversité, le chat ne laisse pas indifférent. Mais l’adopter présente un engagement aux multiples facettes : passé l’effet Miaou, il s’en suit malheureusement de très nombreux abandons : 240 000 identifiés à l’échelle nationale et 42 000 chats errants en 2024.

Pour son édition 2025, la fête de l’animal en ville du 18ese concentrera sur le chat pour nous permettre de mieux le comprendre, le connaître, et ajuster nos attentes et nos comportements en conséquence.

Le programme 2025

Projection de film

Projection du film d’animation franco-belgo-letton FLOW de Gints Zilbalodis. A partir de 7 ans (sans parole).Flow est le récit d’aventure d’un chat qui se réveille, envahi par les eaux, sans trace de vie humaine. Il trouve refuge sur un bateau avec d’autres animaux : s’entendre avec eux s’avère un défi aussi grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous doivent apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter au nouveau monde.

Avec ses personnages attachants, ses magnifique décors et une riche bande son, ce film sans parole est recommandé à partir de 7 ans.

Durée : 85 mn

Le 17 décembre à 17h

Mairie du 18e

Exposition « Le chat, une séduction à maîtriser »

L’exposition rassemblera en mairie du 18e des dessins et collages des élèves de l’école Dorléac ; des informations de la LPO à destination des propriétaires de chats pour préserver la biodiversité ; des campagnes de l’ICAD pour sensibiliser à la nécessité d’identification et de stérilisation des chats ; des scénettes retraçant les trajectoires de chats errants.

Du 12 au 30 décembre

Vernissage de l’exposition le 17 décembre à 18h45

Mairie du 18e

Le vernissage, le 17 décembre à 18h45, sera également l’occasion de rendre hommage aux associations actives auprès des chats « libres » dans le 18e : l’Ecole du chat, les Matous du 18eet Au cœur des chats.

Conférence » Chat sauvage, libre ou domestique : évolution du chat dans notre société «

La conférence est menée par les docteur.e.s Thierry BEDOSSA, président fondateur de l’association AVA (Agir pour la Vie Animale), médecin vétérinaire, diplômé de l’ENVA et partenaires du CNRS et de diverses universités, et Sarah JEANNIN, éthologue, psychologue clinicienne et chercheure associée au Laboratoire Éthologie Cognition Développement de l’Université Paris Nanterre.L’un est cofondateur de l’Animal University, l’autre la dirige ; tous deux exercent à la Clinique vétérinaire du Pont de Neuilly et ont en partage le goût et la nécessité de transmission au grand public, l’initiative des ouvrages collectifs et interdisciplinaires « Comportement et bien-être du chien » (2020) et de « Comportement et bien-être du chat » (2021) publiés aux éditions Éducagri.

Le 17 décembre à 19h30

Mairie du 18e

La fête de l’animal en ville est un rendez-vous festif, informatif et éducatif afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les habitant.es et les animaux.

Le mercredi 17 décembre 2025

gratuit Tout public.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS

https://mairie18.paris.fr/pages/animal-en-ville-21950