Fête de l’animal en ville dans le 14e Mairie du 14e arrondissement PARIS samedi 11 octobre 2025.

Rencontres

Plusieurs associations seront présentes pour sensibiliser et répondre aux questions que vous vous posez sur les animaux en ville, domestiques et sauvages : oiseaux, chiens, lapins…

Conférence

Mairie du 14e – Salle polyvalente – 15h

Conférence « Histoires extraordinaires d’animaux » animée par Jill-Manon Bordellay, Professeur de Philosophie, Docteure en Philosophie et en Littératures comparées et en Psychologie. Elle est l’autrice de plusieurs essais sur les animaux dont le plus récent Comment les animaux pansent/pensent les humains ? (2025, Dualpha).

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS