Fête de l’APE de Labenne – Salle des fêtes Labenne, 17 mai 2025 20:00, Labenne.

Landes

Fête de l’APE de Labenne Salle des fêtes Place de la république Labenne Landes

Tarif : 5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’Association des Parents d’Elèves de Labenne vous donne rendez-vous le samedi 17 mai dès 14h place de la république à Labenne pour une journée 100 % festive

Au programme

Karting, structures gonflables, jeux géants, ateliers créatifs suivis d’une soirée dansante

La Grande Fête de l’APE de Labenne approche

Venez passer une journée inoubliable placée sous le signe de la fête, du fun et de la famille

Au programme

Karting

Jeux géants

Structures gonflables

Ateliers créatifs pour enfants animés par Babychou Services Sud Landes

Les Food trucks

La Loca Locale

O’Chiringuito

Le p’tit chaudron

Buvette ouverte toute la journée et durant la soirée

à 20h, place à la fête avec Everybody Dance pour une grande soirée dansante

Nouveauté cette année envie de profiter pleinement de la soirée ?

Babychou vous propose un service de garde de vos enfants à domicile

Réservez votre créneau https://www.babychou.com/agence/babychou-sudlandes-40/

On vous attend nombreux pour partager ce moment festif en fam 5 EUR.

Salle des fêtes Place de la république

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.elementairelabenne@gmail.com

English : Fête de l’APE de Labenne

The Association des Parents d’Elèves de Labenne (Labenne Parents’ Association) invites you to a 100% festive day on Saturday May 17, starting at 2pm on Place de la République in Labenne

On the program:

Go-karting, inflatables, giant games, creative workshops, followed by a dance party

German : Fête de l’APE de Labenne

Die Elternvereinigung von Labenne lädt Sie am Samstag, den 17. Mai ab 14 Uhr auf der Place de la république in Labenne zu einem 100 % festlichen Tag ein

Auf dem Programm stehen:

Karting, Hüpfburgen, Riesenspiele, kreative Workshops und anschließend ein Tanzabend

Italiano :

L’Associazione dei Genitori di Elèves di Labenne vi invita ad unirvi a loro sabato 17 maggio alle 14.00 in Place de la République a Labenne per una giornata di festa al 100%

In programma:

Go-kart, strutture gonfiabili, giochi giganti, laboratori creativi e una festa da ballo

Espanol : Fête de l’APE de Labenne

La Asociación de Padres de Alumnos de Labenne (Association des Parents d’Elèves de Labenne) le invita a unirse a ellos el sábado 17 de mayo a las 14.00 horas en la plaza de la República de Labenne para una jornada 100% festiva

En el programa:

Go-karting, estructuras hinchables, juegos gigantes, talleres creativos seguidos de una fiesta con baile

L’événement Fête de l’APE de Labenne Labenne a été mis à jour le 2025-05-05 par OTI LAS