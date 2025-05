Fête de l’APEEP – Ligny-le-Ribault, 18 mai 2025 07:00, Ligny-le-Ribault.

Loiret

Fête de l’APEEP Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

La fête de l’APEEP est de retour à Ligny-le-Ribault !

Rejoignez-nous le 18 mai 2025 pour une journée festive avec

Vide-grenier

Marché de créateurs et producteurs

Buvette, restauration & crêpes

Ligny-le-Ribault à partir de 9h

Infos & inscriptions apeep.lignyleribault@hotmail.com ou par SMS au 07.50.87.32.46

Exposants, réservez vite votre emplacement ! .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire apeep.lignyleribault@hotmail.com

English :

The APEEP party is back in Ligny-le-Ribault!

Join us on May 18, 2025 for a festive day with

? Garage sale

? Designer and producer market

? Refreshments & pancakes

? Ligny-le-Ribault ? from 9am

? Info & registration: apeep.lignyleribault@hotmail.com

German :

Das Fest der APEEP ist zurück in Ligny-le-Ribault!

Begleiten Sie uns am 18. Mai 2025 zu einem festlichen Tag mit

? Flohmarkt

? Markt mit Designern und Erzeugern

? Getränke, Essen & Crêpes

? Ligny-le-Ribault ? ab 9 Uhr ?

? Infos & Anmeldung: apeep.lignyleribault@hotmail.com

Italiano :

La festa dell’APEEP torna a Ligny-le-Ribault!

Unitevi a noi il 18 maggio 2025 per una giornata di festa con

? Vendita in garage

? Mercato dei designer e dei produttori

? Rinfreschi e crêpes

? Ligny-le-Ribault ♪ dalle 9:00

? Info e iscrizioni: apeep.lignyleribault@hotmail.com

Espanol :

¡Vuelve la fiesta de la APEEP a Ligny-le-Ribault!

Acompáñenos el 18 de mayo de 2025 en una jornada festiva con

? Venta de garaje

? Mercado de diseñadores y productores

? Refrescos y crepes

? Ligny-le-Ribault ? a partir de las 9 h

? Información e inscripciones: apeep.lignyleribault@hotmail.com

L’événement Fête de l’APEEP Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2025-05-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN