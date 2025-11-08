Fête de l’arbre à Douelle Douelle

Foyer rural de Douelle Douelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-08 08:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-08 2025-11-09

Une journée dédiée à la découverte des arbres et arbustes, avec des ateliers pratiques, randonnées, conférences et animations pour tous. Expositions de pépiniéristes locaux, concours photo et tombola autour de l’arbre. .

Foyer rural de Douelle Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 11 25 12 94

English :

A day dedicated to the discovery of trees and shrubs, with practical workshops, hikes, lectures and events for all

German :

Ein Tag, der der Entdeckung von Bäumen und Sträuchern gewidmet ist, mit praktischen Workshops, Wanderungen, Vorträgen und Animationen für alle

Italiano :

Una giornata dedicata alla scoperta di alberi e arbusti, con laboratori pratici, passeggiate, conferenze ed eventi per tutti

Espanol :

Una jornada dedicada a descubrir árboles y arbustos, con talleres prácticos, paseos, charlas y actos para todos

