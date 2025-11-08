Fête de l’arbre à Douelle Douelle
Foyer rural de Douelle Douelle Lot
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-08 08:30:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-08 2025-11-09
Une journée dédiée à la découverte des arbres et arbustes, avec des ateliers pratiques, randonnées, conférences et animations pour tous
Une journée dédiée à la découverte des arbres et arbustes, avec des ateliers pratiques, randonnées, conférences et animations pour tous. Expositions de pépiniéristes locaux, concours photo et tombola autour de l’arbre. .
Foyer rural de Douelle Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 11 25 12 94
English :
A day dedicated to the discovery of trees and shrubs, with practical workshops, hikes, lectures and events for all
German :
Ein Tag, der der Entdeckung von Bäumen und Sträuchern gewidmet ist, mit praktischen Workshops, Wanderungen, Vorträgen und Animationen für alle
Italiano :
Una giornata dedicata alla scoperta di alberi e arbusti, con laboratori pratici, passeggiate, conferenze ed eventi per tutti
Espanol :
Una jornada dedicada a descubrir árboles y arbustos, con talleres prácticos, paseos, charlas y actos para todos
L’événement Fête de l’arbre à Douelle Douelle a été mis à jour le 2025-10-20 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie