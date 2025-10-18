Fête de l’arbre Rue du Général de Gaulle Bréhal

Fête de l'arbre Rue du Général de Gaulle Bréhal samedi 18 octobre 2025.

Rue du Général de Gaulle Place de l’église Bréhal Manche

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Une journée dédiée aux arbres, au jardin, aux végétaux.

Venez participer aux animations proposées marché de végétaux et produits du jardin, produits locaux, animations, balade botanique, ateliers vannerie et création de tisanes, conseils et astuces de jardiniers…

Ouvert à tous. .

Rue du Général de Gaulle Place de l’église Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

