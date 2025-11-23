Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de l'arbre Chanteix

Fête de l’arbre Chanteix dimanche 23 novembre 2025.

Fête de l’arbre

Le bourg Chanteix Corrèze

Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Fête de l’arbre organisé par Chanteix animations, le comité des fêtes
Plantation, variétés anciennes, exposants autour du bois, artisants locales, conférence aevc J-M Teulière, animations pour tous, tombola, buvette.
Ouvert à tous, repas sur plac, Farcidure/petit salé, sur réservation.   .

Le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74  comitedesfetes@chanteixanimations.fr

