Fête de l’arbre Chanteix dimanche 23 novembre 2025.
Le bourg Chanteix Corrèze
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Fête de l’arbre organisé par Chanteix animations, le comité des fêtes
Plantation, variétés anciennes, exposants autour du bois, artisants locales, conférence aevc J-M Teulière, animations pour tous, tombola, buvette.
Ouvert à tous, repas sur plac, Farcidure/petit salé, sur réservation. .
Le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74 comitedesfetes@chanteixanimations.fr
