Informations pratiques

Lalinde

Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique

Parking du bassin Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 09:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 8km à l’occasion de la fête de l’arbre et de la nature.

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Parking du bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57

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English : Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique

L’événement Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides