Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique Lalinde
samedi 28 novembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique
Parking du bassin Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 8km à l’occasion de la fête de l’arbre et de la nature.
Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking du bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57
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English : Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique
L’événement Fête de l’arbre et de la nature | Randonnée botanique Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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