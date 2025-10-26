FÊTE DE L’ARBRE ET DES PLANTES 17ÈME ÉDITION Arès

FÊTE DE L’ARBRE ET DES PLANTES 17ÈME ÉDITION

Chemin des Lapins Arès Gironde

8h/18h

La commune d’Arès a le plaisir d’annoncer la tenue de la 17ème édition de la fête de l’arbre et des plantes. Cet

évènement annuel, très attendu par les amateurs de nature, mettra en valeur la richesse de la biodiversité locale.

Tout public Gratuit.

Buvette et restauration sur place. Programme sur ville-ares.fr

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu chemin des Lapins. .

Chemin des Lapins Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

