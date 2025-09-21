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AGENDA · Monpazier

Fête de l’arbre et du jardin Monpazier

dimanche 15 novembre 2026 · Monpazier

Fête de l’arbre et du jardin Monpazier

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24540 Monpazier
Département
Dordogne
Tarif

Monpazier

Fête de l’arbre et du jardin

Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Vente de plans d’arbres, démonstrations et interventions pédagogiques.   .

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46  acamacam.monpazier24@laposte.net

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English : Fête de l’arbre et du jardin

L’événement Fête de l’arbre et du jardin Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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