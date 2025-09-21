AGENDA · Monpazier
Fête de l’arbre et du jardin Monpazier
dimanche 15 novembre 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Fête de l’arbre et du jardin
Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Vente de plans d’arbres, démonstrations et interventions pédagogiques. .
Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46 acamacam.monpazier24@laposte.net
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English : Fête de l’arbre et du jardin
L’événement Fête de l’arbre et du jardin Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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