Informations pratiques

Monpazier

Fête de l’arbre et du jardin

Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 09:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Vente de plans d’arbres, démonstrations et interventions pédagogiques. .

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46 acamacam.monpazier24@laposte.net

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English : Fête de l’arbre et du jardin

L’événement Fête de l’arbre et du jardin Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides