Fête de l’arbre Gontaud-de-Nogaret

Fête de l’arbre Gontaud-de-Nogaret dimanche 16 novembre 2025.

Halle, salle et jardin des Arcades Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

De 8h à 13h Marché sous la Halle, troc plantes

12h: Plantons un arbre ! et apéro convivial

Toute la journée aux Arcades, exposition photos La vie dans les arbres

14h à 17h animations aux arcades, stands de sensibilisation et ateliers atelier les arbres ornementaux, atelier les arbres fruitiers, atelier nichoirs, atelier les agrumes rallye nature, stand d’information du Gnsa Bordeaux

17h30 Film Le Chêne (2021) entrée gratuite. .

Halle, salle et jardin des Arcades Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 27 11 07

English : Fête de l’arbre

Tree festival

German : Fête de l’arbre

Baumfest

Italiano :

Festa dell’albero

Espanol : Fête de l’arbre

Fiesta del árbol

