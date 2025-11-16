Fête de l’arbre Gontaud-de-Nogaret
Fête de l’arbre Gontaud-de-Nogaret dimanche 16 novembre 2025.
Fête de l’arbre
Halle, salle et jardin des Arcades Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Fête de l’arbre
De 8h à 13h Marché sous la Halle, troc plantes
12h: Plantons un arbre ! et apéro convivial
Toute la journée aux Arcades, exposition photos La vie dans les arbres
14h à 17h animations aux arcades, stands de sensibilisation et ateliers atelier les arbres ornementaux, atelier les arbres fruitiers, atelier nichoirs, atelier les agrumes rallye nature, stand d’information du Gnsa Bordeaux
17h30 Film Le Chêne (2021) entrée gratuite. .
Halle, salle et jardin des Arcades Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 27 11 07
English : Fête de l’arbre
Tree festival
German : Fête de l’arbre
Baumfest
Italiano :
Festa dell’albero
Espanol : Fête de l’arbre
Fiesta del árbol
L’événement Fête de l’arbre Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Val de Garonne