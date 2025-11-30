Fête de l’arbre Domaine agroécologique de Barolle Montesquieu

Fête de l’arbre Domaine agroécologique de Barolle Montesquieu dimanche 30 novembre 2025.

Domaine agroécologique de Barolle 3124 Avenue Jean de Secondat Montesquieu Lot-et-Garonne

La Fête de l’arbre du Conservatoire Végétal Domaine agroécologique de Barolle célèbre son grand retour le dimanche 30 novembre.

Au programme ventes d’arbres fruitiers de variétés anciennes, de plantes, de semences. Exposition de fruits anciens, exposition et vente de produits artisanaux et du terroir. Animations pour petits et grands, restauration sur place. .

Domaine agroécologique de Barolle 3124 Avenue Jean de Secondat Montesquieu 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 08 16 58 contact@domainedebarolle.fr

