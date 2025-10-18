Fête de l’arbre Résidences Arbre et Tarkovski Aix-Villemaur-Pâlis

Fête de l’arbre Résidences Arbre et Tarkovski Aix-Villemaur-Pâlis samedi 18 octobre 2025.

Fête de l’arbre Résidences Arbre et Tarkovski

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Samedi 18 octobre PALIS Fête de l’arbre Résidences Arbre et Tarkovski. De 15h à 19h.

Dans le cadre d’une résidence land-art au Tournefou, venez découvrir l’œuvre que l’artiste vénézuélien Picar aura réalisée dans le parc. La cinéaste Anna Ostasenko Bogdanoff ouvrira également les portes de son atelier et présentera ses recherches élaborées lors de sa résidence d’écriture Tarkovski, destinée aux réalisateurs.

Rendez-vous sous les arbres pour rencontrer les artistes et leurs créations.

Contact +33 (0)3 25 40 58 37 / http://www.association-tournefou.com / secretariat.tournefou@gmail.com .

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’arbre Résidences Arbre et Tarkovski Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance