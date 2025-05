FÊTE DE L’ARGENTINE – Béziers, 18 mai 2025 07:00, Béziers.

Hérault

FÊTE DE L’ARGENTINE Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Vibrez au rythme de l’Argentine tango, saveurs typiques, musique, artisanat et ambiance chaleureuse pour une immersion festive et conviviale 100 % argentine!

Plongez dans l’ambiance chaleureuse et festive de l’Argentine ! Entre musique entraînante, démonstrations de tango, spécialités culinaires typiques et artisanat local, cette fête haute en couleur vous fera voyager au cœur de la culture argentine. Une immersion conviviale pour petits et grands, rythmée par les saveurs, les danses et l’énergie de ce pays passionné. .

Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Vibrate to the rhythm of Argentina: tango, typical flavours, music, crafts and a warm atmosphere for a festive and convivial immersion 100% Argentine!

German :

Tanzen Sie im argentinischen Rhythmus: Tango, typische Gerichte, Musik, Kunsthandwerk und eine herzliche Atmosphäre für ein festliches und geselliges Eintauchen in Argentinien!

Italiano :

Sentite il ritmo dell’Argentina: tango, sapori tipici, musica, artigianato e una calda atmosfera per un’esperienza festosa e amichevole che è al 100% argentina!

Espanol :

Siente el ritmo de Argentina: tango, sabores típicos, música, artesanía y un ambiente cálido para vivir una experiencia festiva y acogedora 100% argentina

L'événement FÊTE DE L'ARGENTINE Béziers a été mis à jour le 2025-05-12