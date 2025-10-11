Fête de l’art sciences Le Dôme Caen

Fête de l’art sciences Le Dôme Caen samedi 11 octobre 2025.

Fête de l’art sciences

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

La Fête de l’Art & Sciences, organisée dans le cadre du Millénaire de Caen, invite le public à explorer autrement la rencontre entre création artistique et recherche scientifique.

Pour le Millénaire de Caen, la curiosité est mise à l’honneur. Le temps d’un week-end, le grand public est invité à explorer les liens entre art et science à travers des expériences immersives, des jeux, des rencontres et des conférences.

Le Dôme, haut-lieu de l’innovation et des sciences appliquées, sera le quartier général de cette fête. Mais la découverte se prolongera aussi au musée des Beaux-Arts et à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, où chacun pourra expérimenter autrement la recherche et la création.

Les projets arts / sciences du Millénaire à (re)découvrir

Art, bien-être, cerveau une rencontre essentielle ?

Le musée des Beaux-Arts de Caen et plusieurs laboratoires de recherche mesurent l’impact cérébral d’une visite au musée et de la rencontre avec des œuvres d’art sur le bien-être. Une expérience unique à la croisée de la science et de l’émotion.

Millenial Academy

Seize jeunes artistes en résidence forment la Millenial Academy un laboratoire d’idées et de pratiques pour provoquer des rencontres interdisciplinaires et nourrir une dynamique de partage des savoirs.

Débordions

Né sur la Presqu’île Créative, ce laboratoire vivant interroge le rapport entre territoire et eau. Trois résidences arts-sciences-société ont donné vie à une déambulation sensible et collective.

]interstice[1000

Version augmentée du festival caennais des arts numériques, ]interstice[1000 associe artistes, chercheurs et structures culturelles pour créer et présenter des œuvres inédites à la croisée des disciplines. .

English : Fête de l’art sciences

The Fête de l?Art & Sciences, organized as part of the Caen Millennium, invites the public to explore in a new way the encounter between artistic creation and scientific research.

German : Fête de l’art sciences

Die Fête de l’Art & Sciences, die im Rahmen des Millenniums von Caen organisiert wird, lädt das Publikum ein, die Begegnung zwischen künstlerischem Schaffen und wissenschaftlicher Forschung auf neue Weise zu erkunden.

Italiano :

La Fête de l’Art & Sciences, organizzata nell’ambito delle celebrazioni del Millennio di Caen, invita il pubblico a esplorare in modo nuovo l’incontro tra creazione artistica e ricerca scientifica.

Espanol :

El Festival de Arte y Ciencia, organizado en el marco de las celebraciones del Milenio de Caen, invita al público a explorar de un modo nuevo el encuentro entre la creación artística y la investigación científica.

